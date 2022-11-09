شاهد.. "الحميّن" يدشن مهرجان "تمور مرات الثالث" ويتفقّد أركانه والبرامج المصاحبة ويشيد بتغطيات "سبق" لفعاليات المحافظة

يشار إلى أن لمستشفى مرات حضورًا مميزًا، ودورًا فعالًا ومميزًا في المهرجان، بإشراف مباشر من مدير المستشفى الأخصائي عائض العوني؛ إذ تتواجد الطواقم الطبية في الصالة الرئيسية للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين، وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان. كما يقوم الطاقم الطبي بتطعيم الراغبين من زوار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى توزيع المعقمات والنشرات التوعوية.