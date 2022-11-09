شاهد.. "الحميّن" يدشن مهرجان "تمور مرات الثالث" ويتفقّد أركانه والبرامج المصاحبة ويشيد بتغطيات "سبق" لفعاليات المحافظة

تصوير محمد الطويل: دشن محافظ مرات أحمد بن سعود الحميّن، فعاليات مهرجان مرات للتمور في نسخته الثالثة 2022، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 ربيع الآخر ١٤٤٤هـ، تحت قبة بانورامية عملاقة، ويُنفذ خلاله عدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.
وتفقّد المحافظ وضيوف المهرجان أركان المهرجان الذي اشتمل على عدة أجنحة وفعاليات؛ أهمها: ساحة التمور واترنج محافظة مرات الفاخر، والقهوة السعودية في مجلس "أبو ضيف"، والأسر المنتجة، ومسرح الطفل وخيمة الاستقبال، وتكية الرحالة النادر، وعربة التبرع بالدم، وجناح هيئة محافظة مرات، وركن بيت الضويحي للتراث.
ويضم المهرجان كذلك: ركن الفنون، وألعاب لايف، وألعاب الطفل، والحرفيين، وعربات الطعام المتنقلة "الفود ترك"، وجوائز وسحوبات يومية، والقرية المرورية للأطفال، ودوار السعادة، وعروض المركز العالمي للرشاقة وتخفيف الوزن، وممشى المهرجان، إضافة إلى عدد من المفاجآت والفعاليات.
وفي ختام الجولة على أركان ومعارض المهرجان أشاد محافظ مرات بتغطيات صحيفة "سبق" لفعاليات وبرامج المحافظة الثقافية والاجتماعية والرياضية، إضافة للمناسبات الوطنية والتراثية، وثمن جهود الصحيفة الإعلامية، ودور محرريها الريادي في إبراز مناشط المنطقة.
يشار إلى أن لمستشفى مرات حضورًا مميزًا، ودورًا فعالًا ومميزًا في المهرجان، بإشراف مباشر من مدير المستشفى الأخصائي عائض العوني؛ إذ تتواجد الطواقم الطبية في الصالة الرئيسية للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين، وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان. كما يقوم الطاقم الطبي بتطعيم الراغبين من زوار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى توزيع المعقمات والنشرات التوعوية.
فيما شاركت إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال التواجد في الطرق الرئيسية، وعند بوابة المهرجان، وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير، والوقوف على الحركة المرورية.
كما شارك في تنظيم المهرجان: محافظة مرات، وشرطة مرات، ورابطة مرات الخضراء، والدوريات الأمنية، والدفاع المدني، وأمن الطرق، والهلال الأحمر بمرات، والجمعية الخيرية بمحافظة مرات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يذكر أن المهرجان يُقام بتنظيم جمعية التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بالشراكة مع البلدية، وبإشراف فني من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستمرّ المهرجان حتى السبت القادم، ويبدأ فعالياته الساعة الـ٤ عصرًا حتى الساعة الـ١١ ليلًا كل يوم.