السعودية وغانا تستعرضان أبرز الفرص الاستثمارية في الزراعة والأمن الغذائي

جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوفد المرافق له، وزير الغذاء والزراعة في جمهورية غانا، في ختام جولته على عددٍ من الدول الأفريقية التي تأتي في إطار تطوير العلاقات، وتعزيز سُبل التعاون المشترك بين المملكة ودول القارة الأفريقية.