في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.. مجمع الملك سلمان العالمي يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

وسينظّم المجمع خلال الاحتفالية عدداً من الجلسات الرئيسة المتخصّصة، التي سيقدمها عددٌ من الشخصيات والخبراء اللغويين البارزين، ومن ذلك "التعدُّد اللغوي والثقافي في منظمة الأمم المتحدة"، و"الترجمة من اللغة العربية وإليها في الأمم المتحدة"، و"مسيرة اللغة العربية في الأمم المتحدة"، إضافة إلى ثلاث حلقات نقاشية، هي: "الإدارة اللغوية في وسائل التواصل الاجتماعي"، و"اللغة العربية والفنون"، و"مبادئ الترجمة في المنظمات الدولية".