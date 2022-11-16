"السديس" يُثمّن تكفّل ولي العهد بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

ثمّن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء، مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتكفّل المملكة بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال "السديس": إن إعلان سمو ولي العهد عن تكفّل المملكة بمشروع ترميم مركز جاكرتا الإسلامي، يأتي امتدادًا لاهتمام ودعم المملكة وولاة أمرها بدعم الدول الإسلامية وتلمّس احتياجات شعوبها إلى جانب اهتمام وتقدير قيادة المملكة -حفظها الله- بجمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا.
وأضاف: "بفضل من الله، ومنذ تأسست المملكة، اعتنى ولاة أمرها ببناء المساجد وعمارتها، لما للمساجد في الإسلام من منزلة خاصة ومكانة عالية"، مؤكدًا أن إندونيسيا في مقدمة البلدان التي حظيت بدعم المملكة في هذا المجال؛ لكونها أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان.
وأكد "السديس" حرص المملكة وولاة أمرها على دعم المراكز والمبادرات والمشروعات الإسلامية، التي ترسخ مفهوم الوسطية والاعتدال، قائلاً إنه من هذا المنطلق فقد تكفلت بترميم مركز جاكرتا الإسلامي، بعد تعرض مرافقه للانهيار جراء الحريق الذي وقع فيه مؤخرًا.
كما أكد أن قيادة المملكة دائمًا بخدمتها للإسلام والمسلمين في جميع بقاع العالم، كرست إمكانياتها وموقعها الإقليمي والدولي لخدمة الإسلام والمسلمين وتقديم المساعدات لهم في مختلف بقاع الأرض.
ودعا الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، ولاة أمر هذه البلاد ويجازي سمو ولي العهد، خير الجزاء، نظير أعماله الإنسانية وخدمته للإسلام والمسلمين، وأن يجعل أعماله في ميزان حسناته.