"السديس" يُثمّن تكفّل ولي العهد بترميم المركز الإسلامي بجاكرتا

وأضاف: "بفضل من الله، ومنذ تأسست المملكة، اعتنى ولاة أمرها ببناء المساجد وعمارتها، لما للمساجد في الإسلام من منزلة خاصة ومكانة عالية"، مؤكدًا أن إندونيسيا في مقدمة البلدان التي حظيت بدعم المملكة في هذا المجال؛ لكونها أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان.