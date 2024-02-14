"الضمان الاجتماعي": يجب على الأسرة إضافة التابع "السجين" عند تقديم طلب الحصول على المعاش

وأوضح الضمان الاجتماعي أن طريقة إضافة التابع السجين في منصة الدعم الاجتماعية لا تحتاج إلى تأكيد التبعية من قبله ويتم التأكد من حالة السجين إلكترونياً من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة.