محافظ صامطة بجازان يهنّئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وأضاف: "هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا لَتدعونا لحمد الله تعالى أنْ هيّأ لهذه الأرض الطاهرة فارسًا هُمامًا كالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، الذي سطر الملاحم حتى وحد ثراها، ثم هبّ لتثبيت دعائم الأمن فيها، وتأسيس نهضة حديثة واصل أبناؤه الملوك من بعده بناءها، حتى أضحى أبناء هذه الدولة في رخاء من العيش، لم يتحقّق لغيرهم، وأصبح المواطن السعودي هو أولى أولويات قادتها، حفظهم الله ورعاهم".