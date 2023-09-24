محافظ صامطة بجازان يهنّئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ93

رفع محافظ محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان، حزام بن قبلان جديع، باسمه ونيابة عن مشائخ وأهالي المحافظة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان؛ بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأكّد أن هذا اليوم الذي تمّ فيه توحيد هذا الكيان العظيم على يد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومقدّمًا التهنئة لكافة أفراد الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية.
وقال "جديع" في كلمته التي وجّهها بهذه المناسبة: "نعيش مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا؛ ألا وهي الذكرى الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي جلالة المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ووطننا يزهو بمنجزاته المحقّقة وأحلامه الكبرى، مستلهمين إنجازات وإصرار قيادتنا الرشيدة، ومحتفلين بمنجزات رؤيتنا المباركة، بقلوب خضراء قد زادتها المنجزات الوطنية فخرًا، واستمدّت من قيادتها عزمًا".
وأضاف: "هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا لَتدعونا لحمد الله تعالى أنْ هيّأ لهذه الأرض الطاهرة فارسًا هُمامًا كالملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، الذي سطر الملاحم حتى وحد ثراها، ثم هبّ لتثبيت دعائم الأمن فيها، وتأسيس نهضة حديثة واصل أبناؤه الملوك من بعده بناءها، حتى أضحى أبناء هذه الدولة في رخاء من العيش، لم يتحقّق لغيرهم، وأصبح المواطن السعودي هو أولى أولويات قادتها، حفظهم الله ورعاهم".
ونوّه إلى ما حقّقته رؤيتنا المباركة 2030م من منجزات أصبحت حديث العالم، وفخر المواطن، في مدة وجيزة، مسهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لوطننا، وذلك بفضل من الله تعالى ثم بهمة عرّابها أميرنا الشاب ولي العهد، حفظه الله ورعاه، وشباب الوطن الذين يمثلون أهم مواردها.
وأشار إلى أن محافظة صامطة تعدّ جزءًا مهمًّا من هذا الوطن، ولاقت اهتمامًا كبيرًا من قيادتنا الرشيدة، وبمتابعة واهتمام من أمير المنطقة قائد تنميتها ونائبه منذ وقت مبكر؛ إذ حظيت بعدد من المشاريع التنموية التي ساهمت في تحقيق التنمية المستدامة لأبناء المحافظة ومقيميها وزوارها.
وأكّد مواصلة الجهود من أجل خدمة المواطن والمقيم، وبيّن استبشاره بعدد من المشاريع والفرص الاستثمارية المستقبلية التي ستحظى بها صامطة، لاسيما بعد افتتاح المكتب الاستراتيجي لمنطقة جازان، وما حظيت به المنطقة من شرف اختيارها كمنطقة اقتصادية خاصة، إلى جانب الفرص الاستثمارية الكبرى التي طرحتها أمانة المنطقة، وكان لصامطة منها نصيب كبير، ستسهم في دفع عجلة التنمية بها.