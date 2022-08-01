مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد القدرة لأربعيني مُقعد على الحركة

وقال الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل رئيس الفريق الطبي المعالج: راجع المريض المستشفى على كرسي متحرك، بعد أن عانى من تصلب شديد في مفصل الركبة اليسرى، استحال عليه معه مد ركبته أو ثنيها بطريقة طبيعية؛ مما جعله لا يستطيع الوقوف أو المشي عليها تمامًا، وانعكس كل ذلك سلبًا على حالته النفسية، وأوضح أن معاناة المريض بدأت قبل نحو تسعة أشهر، بعد إصابته في حادث مروري بكسور في الحوض الأيسر وخلع في الركبة اليسرى، ثم أجريت له "3" عمليات في مستشفى خارج الرياض بنفس الركبة، لإصلاح الأربطة وكسر الحوض الأيسر بصفائح معدنية ومسامير؛ لكن مع مرور الوقت أصبح لدى المريض محدودية شديدة في حركة مفصل الركبة اليسرى؛ حيث أصبح لا يستطيع مد رجله اليسرى؛ مما أدى إلى صعوبة في حركة المريض وممارسته لحياته اليومية بشكل طبيعي.