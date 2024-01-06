"مجمع الملك سلمان العالمي" يُنظّم شهر اللغة العربية في إندونيسيا

وأشار الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، إلى أن المجمع ينشط في مسارات عدة لنشر اللغة العربية محليًّا وعالميًّا؛ ومن بينها هذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بالمجمع وأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة في خدمة العربية وعلومها حول العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلمين ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدّم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين.