ضبط باكستاني لاستغلاله الرواسب بالمدينة المنورة ومواطن أشعل النار في الغطاء النباتي بعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط مُعَدة تُستخدم في نقل وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
من ناحية ثانية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي، هي غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.