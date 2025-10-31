قائد "خمسة نجوم" بعد وفاة هايكَر في أبها: السلامة أولًا.. والهايكنج متعة لا مجازفة

علّق قائد فريق "خمسة نجوم" للياقة البدنية والهايكنج والسير الطويل، طارق محمد كادو، المعتمد من قبل الاتحاد السعودي للهايكنج والتسلّق، على حادثة وفاة أحد ممارسي رياضة الهايكنج في أبها، مؤكدًا أن الحادثة مؤلمة وتُذكّر الجميع بأهمية السلامة كأولوية لا تُمس.
وقال كادو في تصريحه لـ"سبق": "الموقف مؤلم جدًا ويُذكّرنا بقيمة الأرواح، فالهايكنج ليس ميدان تحدٍّ أو مجازفة، بل رياضة للاستمتاع بالطبيعة بروح آمنة ومسؤولة. ليست سباقًا لإثبات القوة أو صراعًا بين الفرق، بل رياضة استجمام وراحة للنفس وعودة للذات".
وأضاف: "السلامة أولًا وآخرًا، وتقييم المسار جزء من النجاح، ومعرفة المخاطر ليست ضعفًا بل قوة. الفريق الذي يحمي أفراده هو الفريق البطل الحقيقي. ليس كل مسار مناسبًا للجميع، وإذا قال العقل (توقّف) فلا تسمح للحماس أن يدفعك للسقوط. التحدي الحقيقي ليس باقتحام المهلكات، بل بالعودة سالمًا أنت وفريقك".
وأشار إلى أن الحوادث المؤسفة، سواء في أبها أو في حالات سابقة لمواطنين سعوديين خلال ممارستهم الهايكنج في تركيا وسلطنة عُمان، تستدعي رفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط المسبق، ومعرفة تضاريس المسارات، والاستعانة بذوي الخبرة المعتمدين.
وختم بقوله: "الحياة غالية، والعودة سالمين هي أعظم إنجاز. الهايكنج متعة وروح وحياة، وليس ميدانًا لإثبات القوة أو تحدي المخاطر. اختر المسار الذي يناسب قدراتك لا حماسك، واستعن بذوي الخبرة الحقيقيين، ولا تخاطر بروحك لأجل صورة أو إنجاز. السلامة ليست خيارًا، بل أصل الرحلة وشرطها الأول والأخير".
وكانت "سبق" قد نشرت خبر سقوط أحد ممارسي رياضة الهايكنج يوم الخميس في أحد جبال أبها، ووفاته متأثرًا بإصاباته.