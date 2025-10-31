قائد "خمسة نجوم" بعد وفاة هايكَر في أبها: السلامة أولًا.. والهايكنج متعة لا مجازفة

وأضاف: "السلامة أولًا وآخرًا، وتقييم المسار جزء من النجاح، ومعرفة المخاطر ليست ضعفًا بل قوة. الفريق الذي يحمي أفراده هو الفريق البطل الحقيقي. ليس كل مسار مناسبًا للجميع، وإذا قال العقل (توقّف) فلا تسمح للحماس أن يدفعك للسقوط. التحدي الحقيقي ليس باقتحام المهلكات، بل بالعودة سالمًا أنت وفريقك".