ولي العهد: السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.