والد السيامي العراقي: تفاعُل الشعب السعودي أسعدنا.. نحن بين أهلنا

وأضاف محمد عبدالله (والد التوأم) أنهم وصلوا إلى المملكة في شهر نوفمبر الماضي من العام 2022م، وتم إجراء الفحوصات من الكادر الطبي السعودي؛ مشيرًا إلى أن المدة التي استغرقها التجهيز للعملية كان بسبب احتياج جراحة التجميل لتمديد الجلد بشكل كافٍ، وهم الآن في غرفة العمليات.