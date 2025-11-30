مصحوب بتوسع نخاعي ضخم.. استئصال ورم معقّد داخل الحبل الشوكي في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة في إجراء عملية نوعية معقّدة لاستئصال ورم داخل الحبل الشوكي يمتد من الفقرة العنقية السابعة (C7) حتى الصدرية الثانية (T2)، ومصحوب بتوسع نخاعي ضخم، في حالة تُعد من أعقد الجراحات العصبية على الإطلاق ولا يجريها إلا فرق طبية ذات خبرة متقدمة وتجهيزات عالية المستوى.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة، البالغة من العمر 38 عامًا، حضرت وهي تعاني من أعراض عصبية متفاقمة استمرت عدة أشهر، شملت اضطرابات حسية وصعوبة في الحركة. وأظهرت الفحوصات الإشعاعية وجود ورم تسبب في توسعات شديدة داخل القناة المركزية للنخاع الشوكي، ما جعل التدخل الجراحي بالغ الدقة والخطورة.
وبيّن التجمع أن الفريق الطبي تمكن — باستخدام التقنيات المجهرية وأنظمة المراقبة العصبية الدقيقة أثناء العملية — من استئصال الورم بالكامل، مع الحفاظ على سلامة الوظائف العصبية للمريضة، ودون حدوث أي مضاعفات خطيرة.
وأكد التجمع الصحي أن المريضة غادرت المستشفى بحالة مستقرة بعد تلقي الرعاية العلاجية والتأهيلية اللازمة، مسجّلة تحسنًا ملحوظًا في قدراتها الحركية مقارنة بما قبل العملية.
وبحسب الدراسات الطبية العالمية، فإن استئصال الأورام داخل الحبل الشوكي — خصوصًا عندما تكون مصحوبة بتوسع نخاعي شديد — يرتبط بخطر حدوث عجز عصبي قد يصل إلى 20–30%، ما يجعل الوصول إلى استئصال كامل مع الحفاظ على الوظائف العصبية إنجازًا طبيًا كبيرًا لا يتحقق إلا في مراكز مرجعية متقدمة.
ويعكس هذا الإنجاز الكفاءة العالية لفريق جراحة المخ والأعصاب في مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، ويؤكد امتلاك المدينة لقدرات طبية وجراحية متقدمة تُمكّنها من التعامل مع أدق وأعقد الحالات العصبية.