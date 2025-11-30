مصحوب بتوسع نخاعي ضخم.. استئصال ورم معقّد داخل الحبل الشوكي في مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة

وبحسب الدراسات الطبية العالمية، فإن استئصال الأورام داخل الحبل الشوكي — خصوصًا عندما تكون مصحوبة بتوسع نخاعي شديد — يرتبط بخطر حدوث عجز عصبي قد يصل إلى 20–30%، ما يجعل الوصول إلى استئصال كامل مع الحفاظ على الوظائف العصبية إنجازًا طبيًا كبيرًا لا يتحقق إلا في مراكز مرجعية متقدمة.