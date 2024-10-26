في ليلته الثامنة.. بيع 4 صقور بـ485 ألف ريال بمزاد نادي الصقور السعودي

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده للطرح المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في السعودية؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم. كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في السعودية، والحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض، من خلال منع بيعها، والتوعية بعدم طرحها.