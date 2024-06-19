شاهد.. كثافة عالية بالمسجد الحرام أثناء أداء طواف الوداع

وتبقى قصة وداع منى للحجاج عالقة في الذاكرة؛ فكل اللحظات والدقائق والأماكن والبقع في المشاعر المقدسة عاشوا فيها ذكريات وقصصًا جميلة وملْؤها الحب والسعادة عمروها بالطاعات والذكر والعبادة لله، سكبوا فيها الدموع والعبرات رغبة ورهبة بين يدي مولاهم الرحمن، يحدوهم الأمل والرجاء بقبول النسك ومغفرة الذنوب.