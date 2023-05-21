السعودية تطلق الرحلة العلمية من محطة الفضاء الدولية (ISS) بولاية فلوريدا

وتتولى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برئاسة الدكتور أشرف فرحات، وبالتعاون مع الهيئة أيضًا، الإشراف على تجربة الاستمطار في الجاذبية الصغرى الهادفة إلى محاكاة عملية البذر السحابي التي تُستخدم في المملكة والعديد من الدول لزيادة معدلات هطول الأمطار، لمساعدة العلماء والباحثين على ابتكار طرق جديدة لتوفير الظروف الملائمة للبشر - ومنها عمل الأمطار الصناعية - للعيش في مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ، كما ستُسهم التجربة في تحسين فهم الباحثين لتقنية الاستمطار مما سيُسهم في زيادة معدلات الأمطار في العديد من الدول.