فيديو رائج.. طفلة تايلندية مُرحِّبة بولي العهد: جزاكم الله خيرًا لعنايتكم بمسلمي بلدي

وتشهد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترحيبًا كبيرًا من أطياف الشعب التايلندي الذين يثمّنون الدور الذي قام به سموه في عودة العلاقات بين البلدين بعد فتور دام لأكثر من ثلاثين عامًا، حيث اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات التي تحمل عبارات الترحيب والثناء والتفاؤل الكبير الذي أبداها التايلنديون بهذه الزيارة التي ستفتح الآفاق بين البلدين لمزيد من التعاون فيما يحقق المصالح المشتركة.