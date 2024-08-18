وزير الموارد البشرية: "جدارات" ستحقق العدالة والوضوح في إجراءات التوظيف

أكد وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، أن منصة "جدارات" ستحقق العدالة والوضوح في إجراءات التوظيف.
وأضاف الراجحي أن المنصة تتميز بتقديمها العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والعلوم السلوكية لتطوير خدمة المواءمة الوظيفية، وتحقيق العدالة والوضوح في إجراءات التوظيف وعرض بيانات الوظائف بدون أي تكلفة على الجهات الموظفة.
ودشّن الراجحي اليوم، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".
وتتيح المنصة للجهات الحكومية وشبه الحكومية، نشر إعلاناتها الوظيفية والتقديم عليها؛ بهدف تحسين آلية إعلان الوظائف في كل القطاعات، وسهولة وصول الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية.
وتوفر المنصة لتلك الجهات إنشاء ملفات تعريفية بالجهة أو المنشأة، وطرح قائمة بالإعلانات الوظيفية، وإدارة طلبات التوظيف، إلى جانب جدولة مقابلات العمل، وتقديم عروض العمل، واستكمال جميع أنشطة التوظيف، وتحقق المنصة مواءمةً رقميةً سلسةً شاملةً وفاعلةً، وفق معايير الدقة والشفافية في إيجاد فرص العمل.