"كِفّة الحقوقية".. مبادرة طلابية تثري فعاليات ملتقى "دراية صيتة"

وجاءت مشاركة المبادرة متوافقة مع أهداف الملتقى، لتقوم بدورها التوعوي من خلال أربعة مسارات احتواها الركن الخاص بالمبادرة، بداية من المسار الأول (بيان أهمية القانون ودوره في المجتمع)، يليه المسار الثاني الذي عُنْوِنَ له بـ"خليك على دراية مع كفة واعرف حقك"، جرى من خلاله توعية الزوار بكيفية الوصول للأنظمة من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومواقع الجهات الحكومية.