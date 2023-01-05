"كِفّة الحقوقية".. مبادرة طلابية تثري فعاليات ملتقى "دراية صيتة"

تشارك مبادرة كِفّة الحقوقية التابعة لبرنامج الشراكة الطلابية بجامعة الملك سعود في ملتقى "دراية" الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية، ومؤسسات من المجتمع المدني.
وتعتبر مبادرة "كفة الحقوقية" مبادرةً طلابية، تسعى لنشر الثقافة الحقوقية بتوعية المجتمع، وملء حصيلته القانونية، لينطلق بعد ذلك كل فرد لحياته بكافة مجالاتها، وهو يعي تمامًا حقوقه والتزاماته.
وجاءت مشاركة المبادرة متوافقة مع أهداف الملتقى، لتقوم بدورها التوعوي من خلال أربعة مسارات احتواها الركن الخاص بالمبادرة، بداية من المسار الأول (بيان أهمية القانون ودوره في المجتمع)، يليه المسار الثاني الذي عُنْوِنَ له بـ"خليك على دراية مع كفة واعرف حقك"، جرى من خلاله توعية الزوار بكيفية الوصول للأنظمة من خلال موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، ومواقع الجهات الحكومية.
وحمل المسار الثالث عنوان "دلني مع كفة لمجتمع قائم على المعرفة وسرعة الاستجابة" جرى الحديث فيه عن مجموعة من التطبيقات الحكومية المتنوعة التي تقدم خدمات تسهل حياة العامة.. وانتهاءً بالمسار الرابع الذي تم الحديث فيه عن جرائم المعلوماتية؛ تحديدًا جريمة الابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني والتحرش الإلكتروني، والجامع بين هذه المسارات جميعًا مناسبتها لكافة أطياف المجتمع.
يُذكر أن "كِفّة" تقدم توعية نوعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الحملات الميدانية التي تقيمها.