خبراء عالميون: المنظمة العالمية للمياه ستسهم في تبني الحلول لمختلف التحديات

وتعليقًا على هذه المبادرة السعودية، قال مدير الهيدرولوجيا والمياه والغلاف الجليدي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف الدكتور ستيفان أولنبروك: "على خلفية الديناميكيات العالمية سريعة التحول والتأثير العميق للتغير المناخي على الدورة الهيدرولوجية، هناك حاجة ملحّة للتعمق في فهم العمليات الهيدرولوجية على مختلف المستويات، وهذا جانب أساسي لإدارة مواردنا المائية الثمينة على نحو مستدام. ولا بد لي هنا من أن أشيد بالمبادرة الطموحة التي طرحها صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء منظمة عالمية للمياه، حيث سيكون لهذا الأمر أهمية بالغة في ضمان الوصول العادل إلى موارد المياه النظيفة والمستدامة للجميع. وينبغي أن تتمحور المهمة الأساسية للمنظمة حول تعزيز أنظمة المراقبة والنمذجة، مما يمكننا من تكوين فهم أفضل للحالة دائمة التطور لمواردنا المائية. ومن خلال الأخذ في الاعتبار التفاعل المعقد بين التغيرات المجتمعية والبيئية، ستمكننا هذه الأنظمة من تقديم تنبؤات مستنيرة حول مستقبل مواردنا المائية في مناخ دائم التغير".