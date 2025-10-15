مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعداداتها لافتتاح المؤتمر الدولي السابع للنساء والولادة غداً

أكملت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لافتتاح المؤتمر الدولي السابع لأمراض النساء والولادة 7th International OB-GYNE Conference يوم غدٍ الخميس، والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 23 ساعة تعليم طبي مستمر، تحت شعار " صحتها.. مهمتنا..رؤية واحدة "، والذي من المقرر أن يشارك فيه 23 متحدثاُ دولياًَ ومحلياً، ليقدموا "31"محاضرة وأربع ورش عمل، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة.
وسيناقش المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث المتعلقة بأمراض النساء والولادة، واستخدامات الهرمونات في الحمل، بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ، وكيفية الحفاظ على صحة المرأة وغيرها من الموضوعات.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازيه مقصود استشارية النساء والولادة، أن المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص.
وأضافت أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص النساء والولادة، سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "600" من الأطباء والممارسين الصحيين المتوقع مشاركتهم في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى تحديث معارفهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.
ونوهت د. شازيه إلى أن المؤتمر يستهدف الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات ، النساء والولادة، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، وأطباء الأطفال، وفرق التمريض لهذه التخصصات، علاوة على أخصائيي التغذية.
ودعت د. شازيه كافة الممارسين الصحيين المعنيين، الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل للتسجيل عبر الرابط https://beta.hmg.com/en/pages/cme/ob7thconf.aspx?itemID=17 أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com