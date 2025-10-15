مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنهي استعداداتها لافتتاح المؤتمر الدولي السابع للنساء والولادة غداً

من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازيه مقصود استشارية النساء والولادة، أن المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضاً للأوراق البحثية، فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص.