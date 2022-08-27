"تعليم المخواة" يُنهي تجهيز 375 مدرسة لاستقبال 32 ألف طالب وطالبة

وكانت إدارة التعليم بالمخواة قد أنهت توجيه المعلمين والمعلمات على النظام التعاقدي لمدارسهم من خلال نظام نور، كما أطلقت برنامج (بادر) لدعم الاستعداد والجاهزية للعودة للمدرسة والذي يقوم على العديد من المحاور المتعلقة بالتخطيط الجيد للعام، والاستعداد المبكر للبداية الجادة وتسليم الكتب الدراسية مبكرًا، كما أنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لإطلاق برنامج "حياك" الذي يهدف إلى عكس صورة إيجابية عن التعليم وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد لأداء أدوارهم التربوية والتعليمية.