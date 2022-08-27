"تعليم المخواة" يُنهي تجهيز 375 مدرسة لاستقبال 32 ألف طالب وطالبة

يستعد نحو 32 ألف طالب وطالبة بتعليم المخواة، لبدء رحلتهم التعليمية صباح غد الأحد؛ فيما رحّب مدير التعليم علي الجالوق بعودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات لمدارسهم.
وقال "الجالوق": تنطلق خطواتكم إلى المدرسة ومعها يعلو إيقاع الحياة، وتعيد الأسر ضبط ساعتها البيولوجية؛ إيمانًا بقيمة التعليم والتعلم وحاجة الوطن إلى عطاءاتكم وهمتكم… أبنائي وبناتي تعودون بشغف النهل من مَعينٍ صافٍ، نبعه معلم معطاء مبدع ومعلمة متميزة متفانية، حملوا راية التعليم ورسالته وقدموا لوطننا وقيادته الحكيمة نماذج منافسة ومشرفة… تعلموا… ابتكروا… نافسوا؛ فالمستقبل أنتم، والعالم ينتظركم.
وأضاف: تنتظر المجتمعَ التعليمي منظومةٌ متكاملة من الاستعدادات التي وفّرتها قيادتنا الرشيدة في 375 مدرسة تم تجهيزها لاستقبالهم في بيئات آمنة وداعمة للتعلم؛ حيث اكتملت تجهيزات الصيانة والنظافة، والتأكد من صيانة المكيفات ودورات المياه، إضافة إلى تجهيز 90 حافلة مدرسية بالتعاون مع شركة تطوير "رافد" للنقل المدرسي.
وأضاف "الجالوق": سيباشر أكثر من 3 آلاف معلم ومعلمة بمدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد وسط استعدادات عالية.
وكانت إدارة التعليم بالمخواة قد أنهت توجيه المعلمين والمعلمات على النظام التعاقدي لمدارسهم من خلال نظام نور، كما أطلقت برنامج (بادر) لدعم الاستعداد والجاهزية للعودة للمدرسة والذي يقوم على العديد من المحاور المتعلقة بالتخطيط الجيد للعام، والاستعداد المبكر للبداية الجادة وتسليم الكتب الدراسية مبكرًا، كما أنهت إدارة تعليم المخواة استعداداتها لإطلاق برنامج "حياك" الذي يهدف إلى عكس صورة إيجابية عن التعليم وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد لأداء أدوارهم التربوية والتعليمية.
ونوّه "الجالوق" بالدعم الكبير الذي يحظى به التعليم من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- مثمنًا متابعة أمير المنطقة ودعم قيادات الوزارة لانطلاقة العام الدراسي، كما أثنى على تعاون الأسر في دعم الاستعداد والبداية الجادة.