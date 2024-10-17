جازان.. إطلاق مشروع توسع في خدمة عمليات استبدال مفاصل الحوض والركبة بـ"صامطة العام"

أطلق تجمع جازان الصحي، مشروع التوسع في تقديم خدمة عمليات استبدال مفاصل الحوض والركبة للمرضى المصابين بخشونة واحتكاك في مفاصل الحوض والركبة بمستشفى صامطة العام.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي لتقديم الرعاية الصحية الدكتور أحمد الشماخي، أن هذا المشروع أحدُ المشاريع الصحية التي تهدف للتوسع في تقديم خدمة عمليات استبدال مفاصل الحوض والركبة للمرضى بمستشفى صامطة العام، والتوسع في إجراء مثل هذه العمليات بالمستشفيات الطرفية.
وأضاف "الشماخي" أن هذا المشروع يُعَد أحد المشاريع الطبية النوعية الذي يحرص عليها تجمع جازان الصحي لتحسين وتطوير الخدمات العلاجية بالمنطقة، والحد من معاناة المرضى المُحَولين للخارج، وضمان الحصول على الخدمة في المستشفيات الطرفية في المنطقة والتي كانت لا تجرى في السابق إلا في المراكز الكبرى المتخصصة خارج المنطقة.
وذكر الدكتور نبيل مدخلي استشاري جراحة العظام وجراحة استبدال مفاصل الورك والركبة، أنه تم إجراء أول حالة في مستشفى صامطة لمريضة في الستينيات من العمر تعاني من آلام شديدة بسبب خشونة شديدة وتيبس في مفصل الركبة منذ عدة سنوات، وتم عمل الأشعات والتحضيرات اللازمة ما قبل العملية، وإجراء عملية استبدال مفصل الركبة، وتمكنت المريضة من المشي في اليوم التالي بعد العملية.
من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي فالح بن ناصر الشهراني شكره الجزيل لجميع الزملاء المساهمين في تحقيق هذا المشروع، من الأطباء والممرضين والفنيين، وكل من ساهم بوقته وجهده في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، وهو مشروعٌ تَوسع في عمليات استبدال مفاصل الحوض والركبة في المستشفيات الطرفية كخطوة كبيرة نحو تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من مشكلات حركية وجراحية معقدة.
وقال الشهراني: استطعنا -بفضل الله ثم تعاون الجميع- العمل على تطوير هذه الخدمة الحيوية في مستشفيات المنطقة الطرفية، ونسعى من خلال هذا المشروع إلى تقليل الوقت الذي يتطلبه الوصول إلى العلاج المناسب؛ بالتوسع في الخدمة، وتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية؛ مما يمكننا من تقديم رعاية أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف أن صحة المواطن هي أولويتنا القصوى، والتوسع في تقديم هذه العمليات الجراحية المتقدمة يعكس رؤيتنا لترسيخ مبادئ الرعاية الصحية الشاملة والمتميزة.
وأكد الشهراني ضرورة الالتزام الكامل بمواصلة التطوير والتحديث في جميع خدماتنا الصحية بمنطقة جازان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تطوير وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين في هذا الوطن الغالي.
جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات التخصصية يجرى للمرة الأولى في مستشفى صامطة العام؛ حيث تم تجهيز المستشفى مسبقًا وإعداده للتعامل مع هذا النوع من الحالات كخدمة توسعية ممتدة لمركز جراحة المفاصل في مستشفى جازان العام.