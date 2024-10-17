جازان.. إطلاق مشروع توسع في خدمة عمليات استبدال مفاصل الحوض والركبة بـ"صامطة العام"

وذكر الدكتور نبيل مدخلي استشاري جراحة العظام وجراحة استبدال مفاصل الورك والركبة، أنه تم إجراء أول حالة في مستشفى صامطة لمريضة في الستينيات من العمر تعاني من آلام شديدة بسبب خشونة شديدة وتيبس في مفصل الركبة منذ عدة سنوات، وتم عمل الأشعات والتحضيرات اللازمة ما قبل العملية، وإجراء عملية استبدال مفصل الركبة، وتمكنت المريضة من المشي في اليوم التالي بعد العملية.