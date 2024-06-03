"المرور": ضبط 1061 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: المنطقة الشرقية 14، والقصيم 13 مخالفة، وجازان 13، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وحائل 7، ومنطقتا تبوك والجوف 4 مخالفات، والقريات مثلهما.