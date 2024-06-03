"المرور": ضبط 1061 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال أسبوع

ضمن حملاتها الميدانية في جميع مناطق المملكة، نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1061 دراجة آلية مخالفة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 26 مايو حتى السبت 1 يونيو 2024م.
جاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 666 مخالفة، تلتها الرياض والمدينة المنوّرة 115 مخالفة، والعاصمة المقدّسة 37 مخالفة، وعسير 25، ثم نجران 18 مخالفة، والطائف 17.
وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات، جاءت كالتالي: المنطقة الشرقية 14، والقصيم 13 مخالفة، وجازان 13، والحدود الشمالية 9 مخالفات، وحائل 7، ومنطقتا تبوك والجوف 4 مخالفات، والقريات مثلهما.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.