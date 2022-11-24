شاهد أمطار الفجر من ينبع.. خطة طوارئ وتحذير من "المدني"

شهدت محافظة ينبع، فجر اليوم الخميس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية، شملت: (ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل، والمراكز التابعة لها)، إضافة للمرتفعات الجبلية؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.