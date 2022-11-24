شاهد أمطار الفجر من ينبع.. خطة طوارئ وتحذير من "المدني"

شهدت محافظة ينبع، فجر اليوم الخميس، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية، شملت: (ينبع البحر، وينبع الصناعية، وينبع النخل، والمراكز التابعة لها)، إضافة للمرتفعات الجبلية؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.
وتركزت الأمطار الغزيرة على ينبع البحر وبعض من المراكز والقرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية وجبال رضوى؛ حيث سالت على إثرها بعض من الشعاب.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
كما فعّلت بلدية ينبع خطة الطوارئ للأمطار، وبدأت أعمال فريق العمل بالخطة فور بداية الحالة لرفع مياه الأمطار والملاحظات المصاحبة، في ظل تواجد الجهات المعنية في الميدان؛ لمباشرة أي بلاغ طارئ لا قدر الله.
وباشرت بلدية ينبع سحب مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف عن طريق الآليات والمعدات والكوادر البشرية وتنفيذ الخطط الطارئة المُعَدة سابقًا للحالات المطرية، كما تُواصل فِرَق الطوارئ سحب تكورات مياه الأمطار من المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمحافظة.