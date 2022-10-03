تدشين Center3 لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة

وكانت المجموعة قد أعلنت خلال فعاليات مؤتمر LEAP الدولي السابق، عن إطلاق مبادرة انشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، بهدف تمكين النمو في اقتصاد المملكة والناتج المحلي الإجمالي. وأتي ذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين ليربط المركز ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، ويعزز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات. حيث سيتضمن تركيب عدد من الكابلات عالية الكفاءة لتلبية المتطلبات المستقبلية للخدمات السحابية، من خلال الاستثمار بشبكة ألياف بصرية متطورة تضمن توافر الخدمة بشكل مستمر. كما وكانت المجموعة قد دشنت كابل الاتصالات البحري «كابل الرؤية السعودي» وهو كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة والذي يمتد على مسافة 1.160.000 متر، ويوفر وصول عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.