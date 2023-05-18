المرحلة الأطول.. عملية فصل السيامي النيجيري تصل إلى محطتها الـ"5"

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تُجَسّد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع.