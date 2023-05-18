المرحلة الأطول.. عملية فصل السيامي النيجيري تصل إلى محطتها الـ"5"

وصل قبل قليل الفريق الطبي الذي يتولى إجراء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة وحسينة"، إلى المرحلة الخامسة من العملية.
يشار إلى أن هذه المرحلة تعتبر الأطول على مدار العملية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حيث أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن هذه المبادرات تُجَسّد إنسانية المملكة العربية السعودية التي بلغ مداها العالم أجمع.
وتَوجه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من دعم واهتمام للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، وللعمل الإنساني بشكل عام، منوهًا بما تتمتع به المملكة من خبرات وإمكانات طبية متفوقة جعلتها في مقدمة دول العالم في مجال فصل التوائم السيامية.