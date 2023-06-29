ضمن خطط "البيئة" لذبح أكثر من ٤٩٠٠ أضحية بحائل في أول أيام العيد

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فهد الحسني، أن فرع الوزارة تأكد من مدى التزام المسالخ بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة، والحفاظ على السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى التأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده.