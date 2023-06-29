ضمن خطط "البيئة" لذبح أكثر من ٤٩٠٠ أضحية بحائل في أول أيام العيد

ذبحت المسالخ المعتمدة في منطقة حائل 4952 أضحيةً في اليوم الأول لعيد الأضحى، بعد أن نجحت الخطة التشغيلية التي تخص الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي عبر الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فهد الحسني، أن فرع الوزارة تأكد من مدى التزام المسالخ بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة، والحفاظ على السلامة والصحة العامة، بالإضافة إلى التأكد من خلو المواشي من الأمراض المعدية وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية، وتوعية الراغبين بشراء الأضاحي بكيفية تمييزهم بين الأضحية السليمة والمريضة قبل الذبح وبعده.
وحثَّ الحسني، الجميع على ذبح الأضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية والنظافة، داعياً إلى الاطلاع على الإرشادات التوعوية التي تقدمها الوزارة لتوضيح الطريقة المثلى لحفظ اللحوم وتخزينها، والتخلص من المخلفات الحيوانية بطرق آمنة.
وكان "الحسني" قد تجوّل في مسالخ المدينة واطلّع على كافة الاستعدادات ووجه بأهمية العمل على تسريع عملية الذبح وتقليل وقت انتظار العميل.