3 جلسات حوارية لمسؤولين وصناع قرار تستعرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. غدًا

ويشارك في الجلسات الثلاث 15 متحدثًا من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة وقادة القطاع الصناعي. وتنطلق الجلسات عند الساعة الخامسة والنصف مساء بكلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف؛ للحديث عن الاستراتيجية التي ستقفز بأعداد المصانع إلى نحو 36.000 مصنع بحلول عام 2035، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال؛ لتشكل فصلاً جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.