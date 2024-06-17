"إغاثي الملك سلمان" يوزع 335 أضحية في حضرموت والمهرة باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 185 أضحية في مديرية سيؤن بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 2.590 فردًا من المعاقين حركيًا وذوي متلازمة داون والتوحد والمحتاجين والنازحين، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية 1445.