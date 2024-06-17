"إغاثي الملك سلمان" يوزع 335 أضحية في حضرموت والمهرة باليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 185 أضحية في مديرية سيؤن بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 2.590 فردًا من المعاقين حركيًا وذوي متلازمة داون والتوحد والمحتاجين والنازحين، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية 1445.
من جهة ثانية، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 أضحية في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 2.100 فرد من ذوي الإعاقة والأيتام ومرضى الكلى، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية 1445.
يُذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.330 أضحية للعائلات المحتاجة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب ولحج في اليمن يستفيد منها 32.620 فردًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين خلال أيام العيد.