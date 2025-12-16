الرياض تسجّل أعلى كمية أمطار خلال 24 ساعة بـ47 ملم في شقراء

في الحدود الشمالية، سُجّلت 5.3 ملم في مطار رفحاء، و5.1 ملم في مطار طريف، و3.8 ملم في الخالدية. وسجّلت الجوف 3.6 ملم في مطار القريات، فيما سجلت حائل 2.6 ملم في الروضة، و1.4 ملم في عقدة، و1.1 ملم في الشملي. وسُجّلت في تبوك 1.2 ملم في محمية الملك سلمان.