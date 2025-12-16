الرياض تسجّل أعلى كمية أمطار خلال 24 ساعة بـ47 ملم في شقراء

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة هطول أمطار في 11 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تصدّرت منطقة الرياض بكميات بلغت 47.0 ملم في الحُريِّق بمحافظة شقراء، كأعلى كمية سُجّلت على مستوى المملكة.
وأوضحت الوزارة أن 150 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجلت الأمطار في مناطق: الرياض، مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، الباحة، والجوف.
ووفق التقرير اليومي، سجّلت مزارع خروب بشقراء وحي الأندلس بالغاط 34.0 ملم، وشقراء 28.0 ملم، ومحمية الملك خالد بالرياض 24.2 ملم، وتمير بالمجمعة 23.9 ملم، والجبيلة بالدرعية 22.2 ملم، ومحمية الإمام عبدالعزيز بالرياض 22.0 ملم، والخطامة بالمجمعة 20.3 ملم، وأشيقر بشقراء 20.1 ملم.
في عسير، سجّلت رجال ألمع 41.0 ملم، وبلسمر بأبها 32.2 ملم، وحسوة برجال ألمع 26.9 ملم، وتنومة 26.4 ملم، وحي الزهراء بأبها 24.8 ملم، والحبيل برجال ألمع 21.6 ملم، وآل خلف بسراة عبيدة 20.8 ملم، وشمال البشائر ببلقرن 20.6 ملم.
أما الشرقية، فسجّلت حي القادسية بالدمام 33.4 ملم، وكل من حي الضباب والجبيل 28.5 ملم، ومطار الملك فهد 26.8 ملم، وجزيرة جنة 25.4 ملم، وطريق الملك عبدالله بالأحساء 23.6 ملم.
وفي جازان، بلغت كمية الأمطار في قيادة حرس الحدود 20.4 ملم، والروضة 8.8 ملم، ومطار الملك عبدالله 3.0 ملم. وسجّلت مكة المكرمة 11.6 ملم في سبت الجارة، و3.6 ملم في العرضيات الجنوبية، و3.2 ملم في أحد بني زيد.
وسجّلت الباحة 9.7 ملم في الجوة، و5.8 ملم في الباهر، و4.4 ملم في بلجرشي، و3.7 ملم في بطاط. أما القصيم فسجّلت 7.4 ملم في حي العليا بالأسياح، و4.0 ملم في قبة.
في الحدود الشمالية، سُجّلت 5.3 ملم في مطار رفحاء، و5.1 ملم في مطار طريف، و3.8 ملم في الخالدية. وسجّلت الجوف 3.6 ملم في مطار القريات، فيما سجلت حائل 2.6 ملم في الروضة، و1.4 ملم في عقدة، و1.1 ملم في الشملي. وسُجّلت في تبوك 1.2 ملم في محمية الملك سلمان.
ولمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار في مختلف المناطق، يمكن زيارة الرابط .