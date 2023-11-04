بعد الجدل حول "رخصة المعلمين".. "قياس": تغيير نماذج الاختبارات ورصد التجاوزات لضمان العدالة

وأشار حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للمركز إلى أنه يتم رصد التجاوزات المتعلقة بالأسئلة بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.. مؤكدًا أن ما يتم تداوله من تسريبات حول اختبارات الرخصة المهنية غير صحيح، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، أو الحصول على شهرة لبعض الأطراف. كما دعا الحساب المختبرين إلى عدم التأثر بذلك الأسلوب، والتركيز على الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية.