بعد الجدل حول "رخصة المعلمين".. "قياس": تغيير نماذج الاختبارات ورصد التجاوزات لضمان العدالة

في استجابة للجدل الحالي حول اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، أكد "مركز قياس" أنه يعمل وفق منهجية علمية، تضمن تكافؤ الفرص لجميع المختبرين؛ إذ يتم تغيير نماذج وأسئلة الاختبارات في كل جلسة اختبارية؛ بما يحقق العدالة والمصداقية، مع رصد أي تجاوزات بشأن الأسئلة، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
وأشار حساب "العناية بالمستفيدين" التابع للمركز إلى أنه يتم رصد التجاوزات المتعلقة بالأسئلة بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.. مؤكدًا أن ما يتم تداوله من تسريبات حول اختبارات الرخصة المهنية غير صحيح، ويهدف إلى تحقيق مكاسب مالية، أو الحصول على شهرة لبعض الأطراف. كما دعا الحساب المختبرين إلى عدم التأثر بذلك الأسلوب، والتركيز على الحصول على المعلومات والبيانات من المصادر الرسمية.
ويسعى مركز قياس إلى توضيح سياساته وجهوده في ضمان عدالة ومصداقية اختباراته، وتحذير المستفيدين من الانجراف وراء الشائعات والتسريبات غير الصحيحة.