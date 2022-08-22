النيابة العامة: توقيف ١١ متهماً لانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن وحدة الاحتيال المالي في نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع (١١) متهماً، شكّلوا تنظيماً إجرامياً للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكراً لأعمالهم غير المشروعة، وتم توقيفهم على ذمة التحقيق؛ كون الجريمة موجبة للتوقيف، وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) بتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، وطبقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.