في حفل جائزة الأهالي للمعلم المتميز.. أمير المدينة يُشيد بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم والمعلمة في مسيرة التعليم

أشاد الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم والمعلمة في مسيرة التعليم؛ مشيرًا إلى أن تأثيرهما يتجاوز تقديم المعرفة إلى غرس القيم وصناعة أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتحقيق تطلعات الوطن.. جاء ذلك خلال رعايته حفل جائزة الأهالي للمعلم المتميز، الذي نظّمته مؤسسة جائزة المدينة المنورة في دورتها الأولى؛ تكريمًا لجهودهم في تطوير التعليم وتعزيز البيئة التعليمية.
وأعرب الأمير سلمان بن سلطان عن فخره واعتزازه بالمعلمين والمعلمات ودورهم في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب والطالبات؛ مشيرًا إلى أن التعليم يمثل حجر الزاوية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع تطوير الكفاءات البشرية في مقدمة أولوياتها.
وأضاف أمير المدينة المنورة أن تكريم المعلم المتميز يعكس تقدير المجتمع؛ لدورهم الجليل وجهودهم المتواصلة في بناء جيل واعٍ ومؤهل لتحقيق التنمية المستدامة، فأنتم القدوة الحقيقية لأبنائنا وبناتنا، ومن خلال عطائكم المستمر، تبنون الوطن وتعززون مكانته بين الأمم.
وقدّم الأمير سلمان بن سلطان التهنئة للمعلمين والمعلمات الفائزين بالجائزة؛ داعيًا الجميع إلى مواصلة التميز والإبداع في سبيل بناء مستقبل مشرق لأبناء وبنات الوطن، كما شدد على أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات التعليمية لتقديم الدعم اللازم للمعلم والمعلمة، باعتبارهما المحور الرئيسي في العملية التعليمية.
وفي بداية الحفل، شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا بعنوان "من التدشين إلى التكريم"، يحكي مسيرة جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلم المتميز.
بعد ذلك ألقى الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، كلمة نيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة، أكد فيها أن الجائزة تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم والمعلمة وإبراز دورهم العظيم في المجتمع ودعم مكانتهم؛ مشيرًا إلى أهمية الجائزة التي تحتفي بالمراحل التعليمية الأساسية، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، باعتبارها حجر الأساس في بناء الفرد وتطوير المجتمع.
وأوضح "يماني" أن رؤية السعودية 2030 أولت هذه المراحل التعليمية اهتمامًا خاصًّا؛ حيث تزرع فيها قِيَم الانتماء الوطني والتسامح والإيجابية، وغيرها من القيم الأساسية، إلى جانب اكتساب المهارات المستقبلية المتنوعة؛ مضيفًا أن نجاح هذه المراحل يعتمد على أربعة عناصر رئيسية: المعلم، الطالب، المنهج الدراسي، والبيئة التعليمية؛ مشددًا على الدور المحوري للمعلم كقائد وملهم للأجيال وأهمية استمرار تطوير عناصر المنظومة التعليمية كافة.
بعد ذلك، أعلنت نتائج المعلمين والمعلمات الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى للجائزة في مساراتها الخمسة (التدخل المبكر ورياض الأطفال، الصفوف الأولية، الصفوف العليا، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية).
وفي ختام الحفل، كرّم الأمير سلمان بن سلطان، المعلمين والمعلمات الفائزين بجائزة الأهالي للمعلم المتميز في دورتها الأولى.