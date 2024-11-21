في حفل جائزة الأهالي للمعلم المتميز.. أمير المدينة يُشيد بالدور المحوري الذي يؤديه المعلم والمعلمة في مسيرة التعليم

بعد ذلك ألقى الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، كلمة نيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة، أكد فيها أن الجائزة تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم والمعلمة وإبراز دورهم العظيم في المجتمع ودعم مكانتهم؛ مشيرًا إلى أهمية الجائزة التي تحتفي بالمراحل التعليمية الأساسية، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، باعتبارها حجر الأساس في بناء الفرد وتطوير المجتمع.