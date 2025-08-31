قافلة الندوة تعيد بهجة الحياة لرجل أربعيني انتظر الحلم 40 عامًا

ذلك الرجل، و هو بطل الحكاية، لم يتوقف يومًا عن الحلم بحياة طبيعية، غير أن عيبًا خِلقيًا لازمَه منذ طفولته جعله يعيش على هامش أحلامه. حتى جاءت لحظة التحول عندما وصلت القافلة الطبية التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى مدينة جِجِجّا، وأُجريت له في مستشفى كَرمارا عملية جراحية أنهت معاناة امتدت أربعة عقود.