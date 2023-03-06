شركة "ناقل" تنجح في إنجاز النقل اللوجستي لخيل كأس السعودية 2023

اختُتِمت النسخة الرابعة من بطولة كأس السعودية للفروسية، التي تكللت بتتويج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لهيرو ريس كومباني ليمتد، مالك الجواد "بينثلاسا" الفائز بسباق كأس السعودية، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "نسابق العالم"، والذي أنجزت شركة "ناقل" المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، عمليات النقل اللوجستي للخيل المشارِكة في البطولة، باعتبارها الناقل الاستراتيجي لإدارة وتنظيم نقل الخيل اللوجستي لمواسم نادي سباقات الخيل طوال خمسة أعوام.