شركة "ناقل" تنجح في إنجاز النقل اللوجستي لخيل كأس السعودية 2023

اختُتِمت النسخة الرابعة من بطولة كأس السعودية للفروسية، التي تكللت بتتويج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لهيرو ريس كومباني ليمتد، مالك الجواد "بينثلاسا" الفائز بسباق كأس السعودية، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار "نسابق العالم"، والذي أنجزت شركة "ناقل" المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، عمليات النقل اللوجستي للخيل المشارِكة في البطولة، باعتبارها الناقل الاستراتيجي لإدارة وتنظيم نقل الخيل اللوجستي لمواسم نادي سباقات الخيل طوال خمسة أعوام.
وبهذه المناسبة، عبّر الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل عن فخره بالخدمات اللوجستية، التي قدّمتها شركة "ناقل" في عمليات النقل اللوجستي، للخيل من الدول المشاركة في بطولة كأس السعودية 2023".
وقال الأمير بندر: إن جياد قطر المشارِكة في بطولة كأس السعودية 2023، نُقلت بطائرات الشحن لأول مرة؛ وذلك من خلال شركة ناقل، بعد أن كانت تنقل برًا في النسخ السابقة للبطولة.
وبيّن أن مبادرة النادي المتمثلة في الشراكة مع شركة "ناقل" تسعى لتطوير أنظمة مواصلات تكاملية داخل وخارج المملكة خاصة بالخيل، بحيث تعالج تحديات النادي ومُلّاك الخيل في توفير سبل النقل الآمنة والمتخصصة، مع تكاليف مدروسة بعناية تتناسب مع أهمية الخيل وحساسية قيمتها المالية.
من جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "ناقل" عدنان بن إبراهيم المزروع، أن شركة "ناقل" أكملت بنجاح تام عمليات النقل اللوجستي للخيل المشاركة في بطولة كأس السعودية 2023، من الدول المشاركة في البطولة إلى المملكة، وفق أعلى المعايير المطبقة عالميًا في لوجستيات الخيل.
وذكر أن "ناقل" بدأت في عملية النقل اللوجستي للخيل المشاركة في البطولة، من المملكة إلى بلدانها القادمة منها، وفق رحلات مجدولة، وبنفس المعايير اللوجستية التي نقلت بها الخيل إلى المملكة.
وأشار "المزروع" إلى أن شركة "ناقل" قد نفّذت عمليات النقل اللوجستي للخيل المشاركة في البطولة، من خلال مشروع أدير بكوادر سعودية كاملة؛ تحقيقًا لمستهدفات "رؤية 2030" في مجال النقل اللوجستي.
وأفاد بأن الجواد "بينثلاسا" الفائز بكأس السعودية 2023، كان قد وصل ضمن دفعة الخيل القادمة من اليابان، التي نقلتها شركة "ناقل" إلى مطار الرياض في 17 فبراير قبل انطلاق البطولة بأسبوع.
واستطاع الجواد "بينثلاسا"، التفوق على 13 جوادًا، في الشوط الثامن والختامي للسباق، وقطع مسافته البالغة 1800 متر في 1:50.80 دقيقة، ليتوج مالكه هيرو ريس كومباني، ومدربه يوشيتو ياهاجي، والخيال يوتاكا يوشيدا بكأس البطولة، ومبلغ 10 ملايين دولار.
وتخطى مجموع جوائز بطولة كأس السعودية 2023، أغلى بطولة سباق خيل في العالم، حاجز الـ35 مليون دولار، وزعت على 16 شوطًا بمشاركة 243 حصانًا من 16 دولة.