اتفاقية بين "الاتصالات" و"اتحاد الأمن السيبراني" لتسجيل الشركات في منصة مكافآت الثغرات

أبرمت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي "LEAP2023" اتفاقية مبادرة تسجيل شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منصة مكافآت الثغرات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات مجانية مخصصة، بجانب تحفيز الشركات الكبرى على الانضمام لها.
ومثل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في التوقيع على الاتفاقية مدير عام مركز عمليات الأمن السيبراني المهندس فهد الدريبي، بينما مثل الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز مدير تطوير الأعمال الأستاذ خالد السليم.
كما شمل برنامج الاتفاقية عقد جلسة حوارية ناقشت أهمية حماية المنتجات التقنية واكتشاف وإغلاق الثغرات البرمجية، بجانب التعريف بالمنصة والمزايا التي تقدمها.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الوطني، ودعم الرقابة التنظيمية، والمساهمة في تأمين وحماية المواقع والبرامج الرقمية لمقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب دعم القدرات الفنية للباحثين السيبراني وتطوير خبراتهم بتوفير الفرص المتعددة لصقلها مقابل مكافآت نقدية لهم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بجانب حماية المستخدمين وتوفير الحماية من المحتوى الضار، وضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية لهم، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع.
الجدير بالذكر أن منصة مكافآت الثغرات "bugbounty.sa" تُعد منصة وطنية تربط المنشآت والشركات بالباحثين الأمنيين، للكشف عن الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بها، والتقليل من التهديدات المحتملة.