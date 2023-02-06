اتفاقية بين "الاتصالات" و"اتحاد الأمن السيبراني" لتسجيل الشركات في منصة مكافآت الثغرات

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الوطنية التكاملية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع مستوى نضج الأمن السيبراني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بجانب حماية المستخدمين وتوفير الحماية من المحتوى الضار، وضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية لهم، وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني لدى مقدمي الخدمة في القطاع.