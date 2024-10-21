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"الاستعداد للعمرة أثناء الهطولات".. تنبيهٌ من "الحج" لضيوف الرحمن و3 نصائح

أكَّدت أهمية "عدم نسيان الاطلاع على تحديثات الطقس قبل التوجّه إلى الحرم"
"الاستعداد للعمرة أثناء الهطولات".. تنبيهٌ من "الحج" لضيوف الرحمن و3 نصائح
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نبَّهت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى أهمية الحرص على معرفة الإرشادات التي تُعين على أداء المناسك بيُسرٍ وسلامة، في ظل ما تُشير إليه التوقعات الجوية إلى هطول أمطارٍ على مكة المكرّمة -بمشيئة الله-.

وأكّدت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، ضرورة عدم نسيان الاطلاع على تحديثات الطقس عبر المركز الوطني للأرصاد قبل التوجّه إلى المسجد الحرام.

وللاستعداد لأداء العمرة خلال هطول الأمطار، دعت "الحج" إلى "التحقّق من حالة الطرق المؤدية إلى الحرم، والحصول على مظلة تقي من الأمطار، والاطلاع على التوجيهات والتعليمات".

وزارة الحج والعمرة
أمطارٍ
مكة المكرّمة

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