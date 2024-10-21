"الاستعداد للعمرة أثناء الهطولات".. تنبيهٌ من "الحج" لضيوف الرحمن و3 نصائح

نبَّهت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى أهمية الحرص على معرفة الإرشادات التي تُعين على أداء المناسك بيُسرٍ وسلامة، في ظل ما تُشير إليه التوقعات الجوية إلى هطول أمطارٍ على مكة المكرّمة -بمشيئة الله-.