الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات في 18 حيًا بالرياض ومكة

وأشارت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى انتهاء فترة تسجيل العقارات في 18 حيًا بمدينتي الرياض ومكة المكرمة بعد 3 أيام وتحديدًا في 29 أغسطس 2024م، مشيرةً إلى أن التسجيل كان قد بدأ في 26 مايو 2024م.