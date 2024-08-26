الخميس المقبل.. انتهاء مدة تسجيل العقارات في 18 حيًا بالرياض ومكة

أعلنت الهيئة العامة للعقار أنه بحلول يوم الخميس المقبل ستنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 18 حيًا بالرياض ومكة المكرمة.
وأشارت الهيئة، عبر إنفوجراف معلوماتي، إلى انتهاء فترة تسجيل العقارات في 18 حيًا بمدينتي الرياض ومكة المكرمة بعد 3 أيام وتحديدًا في 29 أغسطس 2024م، مشيرةً إلى أن التسجيل كان قد بدأ في 26 مايو 2024م.
وأوضحت أن الأحياء المشمولة بانتهاء المدة في الرياض هي: "المهدية، والخزامي، وعرقة، وظهرة لبن، والسفارات، ونمار، والمروة، وشبرا، وبدر والشفا".
وفي مدينة مكة المكرمة، تضم الأحياء المشمولة بانتهاء المدة: "جزء من حي الصفوة - جزء من حي دار السلام، مشروع مسار مكة (القسم الأول-جزء من حي النزهة وجزء من حي الرصيفة)، مشروع ذاخر (جزء من حي الجميرة، وجزء من حي ربع أداخر)، وجزء من حي الهجرة، ومشروع جبل عمر (جزء من حي جرهم الشمالي)".