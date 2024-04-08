في جولة ميدانية بالأسواق.. "سبق" ترصد ارتفاعاً في أسعار الأغنام ٣٠ % وضعف كبير في الطلب

وقال المواطن عبدالله حمد: مربو الماشية يواجهون عدة صعوبات في تربيتهم لها؛ حيث تسببت تلك العقبات في ارتفاع أسعار الماشية؛ نظراً لارتفاع تكلفة تربيتها، ومن ذلك الغلاء في الأدوية والتحصينات، إضافة إلى عدم توفرها في بعض الأحيان، كما يعاني مربو الماشية من قلة رعاة الأغنام وندرتهم، إضافة إلى ارتفاع مرتباتهم.