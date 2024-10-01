وزراء خارجية دول مجلس التعاون يبحثون مستجدات الأوضاع الإقليمية في اجتماع استثنائي بالدوحة

صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأنه سيُعقد يوم غدٍ الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعون للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.