وزراء خارجية دول مجلس التعاون يبحثون مستجدات الأوضاع الإقليمية في اجتماع استثنائي بالدوحة

صرّح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بأنه سيُعقد يوم غدٍ الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعون للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
وذكر أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده آخر مستجدات التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تتابع عن كثب التطورات الخطيرة في المنطقة، وتسعى دائمًا إلى بذل الجهود لخفض التصعيد، بما يحقق ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.