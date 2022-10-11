في كلمته بمنتدى "أمبروزيتي".. "العبد الكريم" يكشف رؤية المملكة المستقبلية لتطوير "تحلية المياه"

وأضاف محافظ التحلية: "نحن في المملكة العربية السعودية نتفهم كيف يمكن أن يكون مصدر المياه وفيراً ومستداماً ويمكن الوصول إليه، حيث أننا ننتج أكثر من 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، كما أننا ننقل هذه المياه من سواحل المدن البعيدة إلى كافة مدن المملكة، حتى أصبحت هذه المهمة الكبيرة سهلة بالنسبة لنا من واقع اكتسابنا الخبرة، والمعرفة، واليوم نحن معكم لننقل هذه الصناعة إلى المستوى الأكثر تقدماً لنستفيد جميعاً من هذه الخبرات والابتكارات التي صنعناها".