بالصور.. "الصقور السعودية" يواصل استعراضاته الجوية بالمعرض العالمي "RIAT 2024"

ومن المتوقع أن يستقطب RIAT 2024 آلاف الزوار كما في RIAT 2023، الذي جذب أكثر من 150,000 زائر، وشهدوا عرض 253 طائرة على مدار ثلاثة أيام، مع مشاركة أكثر من 56 فريقًا من مختلف دول العالم في العروض الثابتة والجوية.