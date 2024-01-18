تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقّعة خلال زيارة ولي العهد.. "الكهموس" يلتقي رئيس "مكافحة الفساد" في تايلاند

وتأتي الزيارة تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقّعة سابقًا بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مملكة تايلاند في عام 2022م.