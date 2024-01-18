تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقّعة خلال زيارة ولي العهد.. "الكهموس" يلتقي رئيس "مكافحة الفساد" في تايلاند

الْتقى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس اليوم، بمقر هيئة مكافحة الفساد في تايلاند، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مملكة تايلاند واتشارابول براسارنراجكيت.
وتأتي الزيارة تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقّعة سابقًا بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى مملكة تايلاند في عام 2022م.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود المرتبطة بقضايا الفساد، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بين الجانبين النظيرين.