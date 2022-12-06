"الفهد الصياد" والغزال السعودي.. ضمن 4 كائنات فطرية انقرضت من أراضي المملكة

يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أعلن في أغسطس الماضي عن العثور على جثث 17 فهدًا صيادًا في أحد الدحول في شمال المملكة منها مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها.