"الفهد الصياد" والغزال السعودي.. ضمن 4 كائنات فطرية انقرضت من أراضي المملكة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن عدد من الكائنات الفطرية التي انقرضت تمامًا من أراضي المملكة.
وأوضح المركز أن من بين هذه الكائنات الأسد العربي والنعام العربي والفهد الصياد، إضافةً إلى الغزال السعودي.
يشار إلى أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية كان قد أعلن في أغسطس الماضي عن العثور على جثث 17 فهدًا صيادًا في أحد الدحول في شمال المملكة منها مومياوات محتفظة بجميع تفاصيلها.
وأكد المركز أهمية هذا الكشف؛ لأنه يوفر عينات نادرة جدًا للفهد الصياد الذي كان منتشرًا في الجزيرة العربية بعد سلسلة من المتابعات والبحث والتحري من خبراء المركز، ضمن برنامج المركز لفحص الكهوف والدحول للتعرف على التنوع الأحيائي في بيئاتها.