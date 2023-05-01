"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد على الباحة وعسير وجازان ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: الباحة، عسير، جازان، نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، خاصة الجنوبية منها.