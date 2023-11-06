فيديو.. وحدة المهام السرية بأمن الطرق في الرياض تضبط مخالفات عدة

رصدت القوات الخاصة لأمن الطرق جانباً من جهود وحدة المهام السرية بمنطقة الرياض على امتداد طريق الملك فهد (الرياض - القصيم).
وأوضحت أمن الطرق أن وحدة المهام السرية وضمن جهودها الميدانية بالرياض نجحت في ضبط مخالفات عدة، منها: مركبات دون لوحات أو لوحات مطموسة.
وتمّ توقيف قائد المركبة بمخالفة طمس اللوحات، والقيادة على أكتاف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية مع المركبات أمامه.
وأضافت في فيديو على حسابها في "إكس"، أنه تمّ ضبط مخالفة أخرى تمثلت في عدم ترك مسافة كافية وعدم الالتزام بالمسارات وتغيير المسار.
وفي واقعة أخرى، تمّ ضبط مخالفة زيادة أبعاد الحمولة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، إضافة إلى سيارة نقل لم تلتزم بتثبيت الحمولة وربطها.
وتمّ ضبط مخالفة القيادة بلوحة مركبة غير واضحة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفات لتأثيرها على السلامة العامة.