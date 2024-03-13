"أنتم وش تدوّرون هنا؟".. تفاعلٌ واسع بمواقع التواصل مع حوار "وزير الصحة والمريض المُسن"
أشعل مقطع فيديو وثّق حوارًا عفويًّا دار بين وزير الصحة فهد الجلاجل ومُسن في أحد مستشفيات المدينة المنورة، مواقع التواصل الاجتماعي، وحَظِيَ بالإعجاب بصنيع وإنسانية الوزير وعفوية وحُسن ظن المُسن بالله سبحانه وتعالى.
ومازح المُسن وزير الصحة قائلًا: "أنتم وش تدورون هنا؟"، ليجيب عليه الوزير: "إحنا ما ندوّر شي، كنا نمشي وولدك أمسك بنا وقال لازم تشوفون أبوي فقلت له أبشر باجي أشوفه".
وكان المُسن في حديثه مع الوزير يدعو للمسلمين بصفة عامة بقوله: "الله يمتع المسلمين بالصحة، ويعز الإسلام والمسلمين"؛ إلا أنه بعد أن علم أن الماثل أمامه هو وزير الصحة خصه بقوله: "الله يعينك على عملك"، وعندما قال المُسن: "نبي نقهويكم"، رد عليه الوزير وهو ممسكًا بيده: "قهويتنا بالدعاء سلمك الله".
ومن التفاعلات التي شهدتها منصة "x"، تغريدة المذيع صلاح الغيدان التي ضمّنها المقطع وكتب: "مواطن مُسن في المدينة المنورة يقول له وزير الصحة: تامر على شي؟.. فيرد: الدعاء للمسلمين، لا ويوم أدرك أنه يتحدث مع وزير الصحة: قال الله يعينك على عملك.. الله ينزل عليك العافية.. حوار جميل".
أما ناصر السحيمي فقال أيضًا عبر منصة "X": "هذا الخال عبدالكريم مبيريك السحيمي، الله يمده بالصحة والعافية، أعطى درسًا عفويًّا في العقيدة وحُسن الظن بالله.. الله يقومه بالسلامة".