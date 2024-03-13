"أنتم وش تدوّرون هنا؟".. تفاعلٌ واسع بمواقع التواصل مع حوار "وزير الصحة والمريض المُسن"

وكان المُسن في حديثه مع الوزير يدعو للمسلمين بصفة عامة بقوله: "الله يمتع المسلمين بالصحة، ويعز الإسلام والمسلمين"؛ إلا أنه بعد أن علم أن الماثل أمامه هو وزير الصحة خصه بقوله: "الله يعينك على عملك"، وعندما قال المُسن: "نبي نقهويكم"، رد عليه الوزير وهو ممسكًا بيده: "قهويتنا بالدعاء سلمك الله".