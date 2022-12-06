تدشين المقر الجديد لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار DMS بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر وأعضاء مجلس الإدارة

كما قامت شركة DMS بإنجازات كبيرة تمثلت في ابتكار وبناء شركات ريادية جديدة في مجال التنقل الرقمي والدعم اللوجستي وذلك لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة مثل Rekab و Fastmile و ejourney و FinUp و merapp والتي تستهدف قطاع التنقل الرقمي والخدمات اللوجستية في المملكة، كما تعمل حالياً على تدشين شركات جديدة في هذا القطاع.