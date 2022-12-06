تدشين المقر الجديد لشركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار DMS بحضور رئيس مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر وأعضاء مجلس الإدارة

افتتح معالي المهندس خالد المديفر رئيس مجلس إدارة شركة سابتكو ورئيس مجلس إدارة شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار DMS مقر الشركة الجديد في مدينة الرياض، كما اطلع معاليه على أهم الإنجازات والتطورات خلال الفترة الماضية وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وتعتبر شركة DMS من أوائل الشركات السعودية الرائدة في بناء الشركات الريادية بمجال التنقل الرقمي والخدمات اللوجيستية وتهدف إلى ابتكار الحلول المتطورة في خدمات التنقل وتعمل لأن تصبح الشركة الرائدة في بناء الشركات في هذا القطاع.
جدير بالذكر أن شركة DMS هي المُمكن الرقمي للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" للاستثمار في مجال التنقل، وتطورت من رؤية سابتكو الاستراتيجية واستفادت من خبراتها وتاريخها الكبيرين في مجال النقل بالمملكة عبر تنفيذ استراتيجيات جديدة وإنشاء حلول مبتكرة في تقنيات التنقل الرقمي ونقل الركاب وخدمات الشحن من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات المتميزة والكوادر المتخصصة وابتكار وتطوير حلول التنقل الرقمي والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة وتدشين أعمال ريادية متجددة ومستدامة واستخدام تقنيات متقدمة.
كما قامت شركة DMS بإنجازات كبيرة تمثلت في ابتكار وبناء شركات ريادية جديدة في مجال التنقل الرقمي والدعم اللوجستي وذلك لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة مثل Rekab و Fastmile و ejourney و FinUp و merapp والتي تستهدف قطاع التنقل الرقمي والخدمات اللوجستية في المملكة، كما تعمل حالياً على تدشين شركات جديدة في هذا القطاع.
ويتمثل دور DMS في خلق فرصٍ استثمارية جديدة للشركات الناشئة في قطاع التنقل الرقمي والخدمات اللوجستية، وكذلك الإسهام في استحداث فرص وظيفية نوعية جديدة للشباب السعودي تدفع بعجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ أحمد الجهني على أهمية مجال التنقل الرقمي والخدمات اللوجيستية والمستقبل الكبير الذي ينتظر هذا القطاع والذي يشهد تطورات كبيرة ويمتلك فرصاً استثمارية واعدة في المملكة والشرق الأوسط، وتمثل شركة DMS فرصة مثالية لجذب المستثمرين ورواد الأعمال للشروع في مسار التحول الرقمي وتقديم حلول تنقل عصرية من شأنه تعزيز نوعية الحياة وتحسين قطاع التنقل.
وأضاف الجهني بأن مهمة شركة DMS تتمحور في أن تكون شركة سعودية رائدة في الاستثمار بقطاع التنقل الرقمي والخدمات اللوجستية وبناء شركات مستدامة في هذا المجال لتنطلق نحو أهداف واعدة ورؤية طموحة تتماشى مع الأهداف الاستراتجية لرؤية 2030 في التحول الرقمي ودعم الناتج المحلي وتوفير فرص وظيفية نوعية معتمدة على قيمها الأصيلة في الابتكار والنزاهة والتعاون والاحترام.