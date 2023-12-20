الكتلة الباردة مستمرة وطريف قرب "التجمُّد".. "الحصيني" يكشف تفاصيل "أجواء الأربعاء"

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن تفاصيل الحالة الجوية لليوم الرابع عشر من موسم المربعانية حسب النماذج العددية للطقس، لافتاً إلى أن معظم مناطق المملكة مازالت ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي.
وأضاف الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء الساعة السادسة أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة، وسجّلت #طريف قريباً من درجة التجمُّد درجة واحدة فوق الصفر، وهي أقل حرارة سُجّلت في المملكة، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى قد سجّلت قريباً منها، خاصة في الشمالية وشمال الوسطى أو المرتفعات الجبلية مع فرصة تشكل الصقيع.
وتابع، سجّلت العاصمة الرياض سبع درجات مئوية للمرة الثانية منذ دخول فصل الشتاء هذا العام، فيما كانت أعلى حرارة سجلتها جدة ستاً وعشرين درجة مئوية.
وأكمل، مازال الاستقرار الجوي هو السائد على أجواء المملكة وأبشروا بالخير نهاية هذا الأسبوع حالة ممطرة- إن شاء الله.
وقال الحصيني، إن حالة السماء صافية وخالية من السحب عدا أقصى الأطراف الجنوبية من المنطقة الشرقية من المملكة.