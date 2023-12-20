الكتلة الباردة مستمرة وطريف قرب "التجمُّد".. "الحصيني" يكشف تفاصيل "أجواء الأربعاء"

وأضاف الحصيني، أن الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء الساعة السادسة أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة، وسجّلت #طريف قريباً من درجة التجمُّد درجة واحدة فوق الصفر، وهي أقل حرارة سُجّلت في المملكة، ولا يستبعد أن تكون مدن أخرى قد سجّلت قريباً منها، خاصة في الشمالية وشمال الوسطى أو المرتفعات الجبلية مع فرصة تشكل الصقيع.